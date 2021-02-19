【香港政情】基本法委員：有必要完善選舉制以落實「愛國者治港」

《經濟通通訊社１９日專訊》全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元接受《新華社》

訪問時表示，「愛國者治港」是完善「一國兩制」、維護國家主權與安全、保持香港長期繁榮穩

定的根本原則。要落實「愛國者治港」，有必要在法治軌道上進一步完善香港選舉制度，循序漸

進地推進符合香港實際情況的民主制度，以確保香港選舉安全。



＊香港選舉制度影響國家安全＊



他指出，在國際政治、國際秩序充滿不確定性的背景下，中國有必要從國家安全的角度來重

新認識選舉制度的重要性和關聯性，把選舉安全作為國家安全的核心因素予以考慮。

他提到如果選舉不安全，不僅影響國家政治制度運行，也將給國家整體安全帶來風險，而香

港的選舉制度是否完善不僅影響到香港特區安全，同時影響到整個國家安全。必須確保將愛國者

選入管治隊伍，以確保香港特區的政權安全，避免國家安全面臨重大風險。



＊有利完善「一國兩制」＊



他認為香港選舉制度的修改完善，一定要以「愛國者治港」為基本出發點和根本遵循。他表

示，完善選舉制度的最根本目的是有利於完善「一國兩制」制度體系，有利於保持香港長治久安

，有利於保障香港居民權利與自由的實現。（ｃｌ）

