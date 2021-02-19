【新冠肺炎】創科局批評有醫護組織發布「安心出行」失實資訊

《經濟通通訊社１９日專訊》創新及科技局發言人表示，對於有組織打著醫護旗號，就著「
安心出行」流動應用程式向公眾發布失實資訊，誤導公眾，公然擾亂抗疫工作，行為令人憤怒。
當局重申，「安心出行」無須用戶登記，沒有追蹤功能，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險
。
醫管局員工陣線近日擺設街站派發單張，呼籲市民杯葛「安心出行」，表示要對抗政府建立
監控系統，保障個人私隱。（ｃｌ）（ｚｚ）
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