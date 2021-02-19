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19/02/2021 10:39

【新冠疫苗】馬仲儀：建議計劃配合醫護工作，如強制接種並不合理

　　《經濟通通訊社１９日專訊》公共醫療醫生協會會長馬仲儀在電台節目表示，暫時未知醫護
人員對今次疫苗接種的反應，但指醫護的衞生意識較高，亦不如長者般高風險，參考以往接種疫
苗的經驗，建議醫管局可以安排在工作地點或醫護人員上班時間接種，相信有助鼓勵接種。
　　她又認為，接種疫苗並非百分百有效用及安全，沒有道理及邏輯必須要接種，她指出，疫情
至今，醫護人員在未有疫苗的情況下服務，若有意見要求醫護人員需接種疫苗後才能上班，情理
上並不合理。

＊蔡堅：有敏感問題暫不接種疫苗＊

　　醫學會主席蔡堅在電台節目表示，首批到港的科興疫苗採用滅活技術，和季節性流感疫苗類
似，相信出現副作用較小，但同時效果亦會相對較低；至於ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，以色列大批
人口注射後並無出現死亡個案，相信疫苗安全。他建議市民若有長期病患，或需要長期用藥、過
敏及有哮喘問題，可先尋求醫生意見再決定是否接種，指自己由於有敏感問題，暫時未必接種首
批到港疫苗。
　　蔡堅指，目前有１０００多名私家醫生協助疫苗接種，多數人都曾經協助接種流感疫苗。

＊曾紀南：盼社署給予院舍員工絕對的自主權＊

　　社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南表示，打疫苗與強制檢測不同，屬入侵性的注射，
不同人的身體反應不同，擔心若院舍負責人要求員工必須要打疫苗才能上班，員工會無議價能力
，會去信社署反映，要求給予院舍員工有絕對的自主權。（ｓｌ）

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