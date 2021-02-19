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19/02/2021 10:42

【新冠疫苗】聶德權：會留意委員會建議落實接種安排

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府昨日批准內地科興疫苗緊急使用，並公布５類人士可優先
接種疫苗，包括醫療機構人員、６０歲以上人士、安老院舍院友等。公務員事務局局長聶德權在
電台節目表示，當局昨日公布的是優先接種組別，政府昨日公布優先接種組別，一定包括長者，
社署下星期才向安老院舍發信。他表示，當局會留意委員會建議落實接種安排，並非一早講定長
者要接種科興疫苗，相信科學委員會會提供獨立專業意見，不會感到壓力。
　　他又指，科興疫苗適用於１８歲以上人士，其他地方亦有長者及高齡長者接種，即使科興三
期臨床數據中長者人數不足，存在局限，但不代表不能接種，現場會有醫護人員判斷。
　　對於５大優先組別未有包括長期病患者，聶德權指，當局是平衡高風險、易感染體弱長者及
維持公共服務必須人員後定出組別，會在接種計劃開始一個月後檢視，有需要可以盡快開放非長
者的長期病患者，強調計劃機動。他表示，科興疫苗主要透過５間疫苗接種中心及過千間私家醫
生診所接種，大型接種中心每天提供２０００至２５００針，強調接種中心需要網上預約。
（ｓｌ）

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