【企業盈警】秀商時代控股料中期盈轉虧，錄虧損１０萬新加坡元

《經濟通通訊社１９日專訊》秀商時代控股（０１８４９）發盈警。預期截至去年１２月底

止六個月，將錄得虧損約１０萬（新加坡元．下同），而２０１９年同期則錄得溢利約２１０萬

元。

集團指，預期盈轉虧主要是由於新加坡及馬來西亞爆發新冠肺炎令經濟放緩，客戶削減開支

，導致搜索引擎營銷服務以及創意及技術服務整體收益減少，毛利繼而下跌；及一般及行政開支

按年有所增加。（ｓｌ）

