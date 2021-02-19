【新冠疫苗】陳肇始：中央未有施壓香港使用科興疫苗

《經濟通通訊社１９日專訊》政府批准內地科興疫苗緊急使用，並公布最快下周五

（２６日）為５類人士可優先接種疫苗，食物及衞生局局長陳肇始表示，政府沒有將任何新型冠

狀病毒疫苗政治化。

陳肇始接受《路透》訪問時指出，當局未有降低審批科興疫苗的標準，中央政府亦沒有施壓

，要求特區政府批准使用該疫苗。她表示，不應該將任何疫苗接種程序政治化，因為疫苗是本港

控制疫情的希望。（ｓｌ）

