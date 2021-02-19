【新冠疫苗】首批科興疫苗抵港，陳肇始呼籲市民接種

《經濟通通訊社１９日專訊》首批１００萬劑科興疫苗已經運抵本港，食物及衞生局局長陳

肇始形容，疫苗抵港是防疫抗疫的里程碑，呼籲市民接種。

公務員事務局局長聶德權表示，對於科興疫苗能夠快速及順利抵港，形容是非常及時與切合

需要，又感謝中央政府支持。（ｓｌ）

