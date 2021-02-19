【修例風暴】警方拘捕１２人涉理大衝突，被控暴動等罪下午提堂

《經濟通通訊社１９日專訊》警方有組織罪案及三合會調查科今日凌晨拘捕１２人，涉嫌與
前年１１月理大衝突事件有關。他們被控一項參與暴動罪，其中６人各加控一項暴動罪，２人各
加控一項無牌管有無線電通訊器具，今日下午３時在九龍城裁判法院提堂。
被捕人士包括９男３女，年齡介乎１６至３０歲，他們早前曾被警方拘捕並拒保候查。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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