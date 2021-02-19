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19/02/2021 16:33

【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，８宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，截至２月
１９日零時零分，本港新增１３宗新冠肺炎確診個案，包括５男８女，年齡介乎１４－５０歲，
其中１宗是輸入個案，涉及一名從印尼抵港女子，８宗源頭不明，其餘４宗與之前的本地個案相
關。另有１０多宗初步陽性個案，包括４宗源頭不明。

＊３食肆員工染疫＊

　　不明源頭確診患者中，３人為食肆員工，其中一人住在紅磡崇潔街崇愛樓，為大坑拉麵來廚
師。另一名是天后御名軒的知客，另外亦有一名３３歲男士在中環干諾道中莊士大廈麥當勞廚房
工作，２月１５日為最後一天上班日。
　　無源頭個案還包括一名在馬頭角羈留中心的４１歲女院友，她報稱在去年９月由越南非法入
境，曾經在灣仔警署及青山灣入境事務中心羈留，其後轉到馬頭角羈留中心。另有是一名５０歲
女子，為觀塘佛教沈馬瑞英護理安老院的護理員，主要在安老院４樓工作。４樓內共有５２名院
友及１８名員工，全部被列為密切接觸者，要被送往亞博進行檢疫。

＊再有消防員中招＊

　　源頭不明個案分布多區，他們所住的大廈包括大埔太和邨新和樓、藍田安田邨安健樓、北角
電氣道３０８號聯和大廈、皇后大道西３９９至４０１號利時大廈、觀塘康寧道４５號宜安中心
、九龍塘界限街１３９號根德閣５座、紅磡崇智大廈崇愛樓。
　　４宗與其他個案相關的本地個案，包括與葵涌消防局群組相關人士，現時葵涌消防局有４名
人員及３名密切接觸者確診。

＊港台助導及私家醫生林嘉揚初步確診＊

　　無源頭初步陽性個案包括港台教育電視中心一名助理編導。該名員工於２月１０日最後上班
，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，他曾到之前有人確診的電視大廈化妝間領取外景服
裝。此個案一旦確診，港台員工或需強制檢測，而患者一名密切接觸者亦初步確診。
　　另外，私家醫生林嘉揚亦初步確診，他在和宜合道仁心醫務中心工作，住在雍雅軒１座。該
名醫生在傳染期去過診所工作，他在傳染期亦曾到華豐護老中心到診，並為幾名院友會診，中心
將安排到護老中心派樽及進行檢測。
　　一名的士司機檢測結果亦呈初步陽性，該司機駕駛的士車牌為ＴＲ８０６３，平日在東涌交
更。（ｃｌ）

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