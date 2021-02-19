【企業盈喜】華章科技（０１６７３）中期虧轉盈最多二千萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》華章科技（０１６７３）公布，預計截至去年１２月３１日止

中期純利介乎約１５００萬至２０００萬元（人民幣．下同），而２０１９年同期虧損約

３５８０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因期內大幅減少金融資產減值損失，而２０１９年同期則損失

４８７０萬元，以及與２０１９年同期比較，期內減少有關廢物回收及處理項目準備工作開支約

６５０萬元。

該集團預期於本月２６日公布業績。（ｗｈ）

