《日入而息》李百全接替梁家榮出任廣播處長，首批科興疫苗抵港

《今天重點》﹡李百全接替梁家榮出任廣播處長，３月１日起上任；廣播處長梁家榮提前解

約，稱寵辱無驚去留無意

﹡檢討報告指港台編輯管理制度存缺失，投訴機制欠透明度；報告指港台嚴重

依賴合約員工及服務提供者，倡檢討及加強管理；邱騰華稱港台在六方面需

作檢討，編輯管理為核心問題

﹡陳肇始稱中央未有施壓香港使用科興疫苗；首批科興疫苗預計傍晚抵港，聶

德權陳肇始將到場視察；首批科興疫苗抵港，陳肇始呼籲市民接種

﹡傳騰訊（００７００）獲逾６４７億銀團貸款，遠超原先所定規模；傳獲騰

訊支持的每日優鮮擬啟動上市計劃，惟上市地點未定



《即日市況》﹡小米傳造車急彈，港股低開高走升４９點收３０６４４點



《深滬股市》﹡牛年首兩日成交破萬億，滬綜指反彈收升０﹒５７％



《美元匯價》﹡美匯指數再進動力仍然不足；歐元最新報１﹒２１３９╱４３，日圓最新報

１０５﹒３１╱３２



《公司資訊》﹡匯控（００００５）委任范貝恩為獨立非執行董事；券商料匯控稅前盈利跌

逾四成，恢復派息惟金額下降

﹡小米（０１８１０）通訊軟件米聊宣布停止服務；小米回應造車「暫時沒有

」，關聯公司公開「共享交通調度」專利

﹡太陽國際（０８０２９）今早停牌，待公布配售股份

﹡必瘦站（０１８３０）開設集團最大生髮專科診所

﹡報道指港鐵（０００６６）東鐵線新訊號系統再現問題，涉燈號距離顯示

﹡傳李澤楷考慮在美國設立第三家特殊目的收購公司，集資數億美元

﹡傳港交所（００３８８）就諾輝健康ＩＰＯ有過萬份重覆認購之投訴進行調

查

﹡戴姆勒聯營北京奔馳年度多賺７﹒３％，北京汽車（０１９５８）少賺

３﹒１％

﹡豐樹產業表示粉嶺工業地將開發成數據中心，料２０２３年建成

﹡嘉里（００６８３）旗下瀚名推２個單位下月招標，指引價３８８８萬

﹡中煤能源（０１８９８）１月商品煤銷量按年升５５﹒６％

﹡萬科香港旗下三盤今年累售８７伙，套現逾８﹒４億

﹡百威亞太（０１８７６）Ｃａｓｔｅｌｌａｎ將退任首席財務官

﹡海天地悅旅（０１８３２）附屬訂立兩建築合約，涉約１２２５﹒４萬美元

﹡君實生物（０１８７７）鼻咽癌藥獲新適應症上市申請獲批准

﹡傳獲騰訊支持的每日優鮮擬啟動上市計劃，惟上市地點未定

﹡海通恆信（０１９０５）與滴水保理及長江聯合訂立再保理協議

﹡冠力國際（００３８０）擬改名為中國管業集團



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）附屬就秘魯評稅上訴，不擬確認負債

﹡中國太平（００９６６）１月原保險保費收入按年升４﹒８５％



《神州民企》﹡國美零售（００４９３）黃光裕稱力爭未來１８個月恢復原有市場地位

﹡吉利控股與瑞士基金會設立合資公司，提供區塊鏈服務



《中國要聞》﹡文旅部表示去年國內旅遊人數跌５２％，收入大減６１％

﹡北大教授表示育齡人群降，全國範圍生育限制應盡早放開

﹡稅務總局表示春節假期批發零售業銷售收入同比增２８％

﹡蔡奇調研北京經開區：爭取首季經濟「開門紅」

﹡衛健委答覆「東北率先全面放開生育限制」：可探索

﹡醫保監管條例發布表示騙保將處騙取金額２倍至５倍罰款

﹡上海去年完成稅收收入１﹒３萬億元人民幣

﹡世界移動大會ＭＷＣ下周在滬舉辦

﹡國務院原則同意《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》

﹡基金公司修改投資條款，提高養老金入市比例增港股

﹡２００億逆回購利率持平，牛年首周收水３４００億元

﹡美國農業部料本財年對中國農產品出口將創紀錄新高

﹡歐盟表示世界貿易組織一直未解決中國扭曲市場問題

﹡解放軍報表示去年６月邊境嚴重肢體衝突有４名官兵殉職

﹡北京重點核查全款買房的購房人及親屬申請經營貸流向

﹡中證監同意奧泰生物等四家科創板企業ＩＰＯ註冊

﹡海航集團旗下Ａ股復牌，實施退市警示遭調出兩融名單

﹡１月人幣實際有效匯率連升第七個月，創近五年新高

﹡人行在港成功發行兩期合計２５０億人幣央行票據

﹡供應鏈公司表示已為華為Ｐ５０手機供貨惟訂單較往年少

﹡長三角居民跨省戶口遷移手續將更便捷

﹡深圳表示離婚分房產給無資格方，另一方３年內不可買房



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，美國議員重提防止台灣遭侵略法案



《其他消息》﹡基本法委員表示有必要完善選舉制以落實「愛國者治港」

﹡警方拘捕１２人涉理大衝突，被控暴動等罪下午提堂

﹡鄭若驊稱《香港國安法》違反無罪推定是荒謬的說法

﹡王沛詩再獲委任為最低工資委員會主席

﹡邱騰華稱港台在六方面需作檢討，編輯管理為核心問題

﹡本港１月破產申請宗數按月跌６﹒６％，連跌兩個月

﹡李百全接替梁家榮出任廣播處長，３月１日起上任題

﹡香港電台表示會認真研究及跟進專責小組建議

﹡梁卓文稱廣播處長公開招聘收４１份申請，７人見工無人合適

﹡梁家榮稱港台停播ＢＢＣ節目由他決定，無來自政府壓力；廣播處長梁家榮

提前解約，稱寵辱無驚去留無意

﹡僱員補償（修訂）條例草案刊憲，員工「極端情況」下上下班獲保障

﹡檢討報告指港台編輯管理制度存缺失，投訴機制欠透明度；報告指港台嚴重

依賴合約員工及服務提供者，倡檢討及加強管理

﹡金管局表示１月底綜合利率降至０﹒２４厘

﹡恆指公司司授權華夏基金以國企指數為交易所買賣基金參考基準

﹡深股通額度全日用近９４億元；滬股通額度全日用３４億元，陸股通流入

９５億元

﹡眾安銀行電子利是用量超過１４萬封，金額逾千萬元

﹡華大基因１６樣本呈假陽性，傳化驗室助理疑搖晃樣本樽涉刑毀被捕

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒２４％，終止二連升



《新冠肺炎》﹡本港新增１３宗確診，８宗源頭不明

﹡交通部表示內地運輸疫苗車輛免收公路通行費至今年底

﹡藥監局表示應急批准１６個新冠疫苗品種開展臨床試驗

﹡尖沙咀柯士甸大廈約１６人違強檢公告，各被罰５０００元

﹡馬會投注站下周一起重開，但不提供六合彩投注服務

﹡陳肇始稱買外賣逗留時間短，毋須掃瞄安心出行；中央未有施壓香港使用

科興疫苗

﹡創科局批評有醫護組織發布「安心出行」失實資訊

﹡港台教育電視中心助理編導初步確診

﹡醫管局表示「安心出行」應用程式有助防止病毒傳播

﹡首批科興疫苗預計傍晚抵港，聶德權陳肇始將到場視察

﹡復星料首批供港復必泰疫苗月底前由德國運抵本港

﹡馬仲儀稱建議計劃配合醫護工作，如強制接種並不合理

﹡陳帆稱新增個案呈單位數方能通關，過境或須先打疫苗

﹡聶德權稱會留意委員會建議落實接種安排

（ｚｚ）

