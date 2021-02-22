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即市新聞

22/02/2021 07:50

《華爾街內望》板塊輪動美股持平，納指微漲９點，標指微跌７點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》投資者拋售受惠疫情的科技股，並轉投傳統類股，並希望疫情
過後需求反彈，美股上周五（１９日）持平。
　　道指微漲不足１點，報３１４９４點。標指跌７點或０﹒１９％，報３９０６點。納指漲９
點或０﹒０７％，報１３８７４點。上周累計，道指漲０﹒１％，標指跌０﹒７％，納指跌
１﹒６％。
　　市場上周擔憂股市估值太高，以及對通脹上升的預期，推動股市出現短期回調，而美銀更預
計股市將回落一成以上，而目前未來１２個月預測市盈率逾２２倍，創１９９０年代互聯網泡沫
以來最高。
　　另外最新數據顯示，美國２月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理人指數（ＰＭＩ）初值微升至
５８﹒８。
　　板塊方面，工業股領漲，金融股、材料股、能源股、工業股漲幅均逾１％，標普航空股指數
跳升３﹒５％。亞馬遜、微軟、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｎｅｔｆｌｉｘ等科技
股下跌。
　　市場對農業和建築機械的需求上升，機械設備生產商Ｄｅｅｒｅ　＆　Ｃｏ首季獲利翻升，
上，股價勁升９﹒９％，卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）亦漲５％。應用材料
（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）飆升５﹒３％，其第二季營收預測勝預期。
　　指標十年期國債收益率升５﹒　８個基點，報１﹒３４４８％，曾觸及上年２月底以來最高
１﹒３６３％。（ａｌ）

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