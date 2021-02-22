《華爾街內望》板塊輪動美股持平，納指微漲９點，標指微跌７點

《經濟通通訊社２２日專訊》投資者拋售受惠疫情的科技股，並轉投傳統類股，並希望疫情

過後需求反彈，美股上周五（１９日）持平。

道指微漲不足１點，報３１４９４點。標指跌７點或０﹒１９％，報３９０６點。納指漲９

點或０﹒０７％，報１３８７４點。上周累計，道指漲０﹒１％，標指跌０﹒７％，納指跌

１﹒６％。

市場上周擔憂股市估值太高，以及對通脹上升的預期，推動股市出現短期回調，而美銀更預

計股市將回落一成以上，而目前未來１２個月預測市盈率逾２２倍，創１９９０年代互聯網泡沫

以來最高。

另外最新數據顯示，美國２月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理人指數（ＰＭＩ）初值微升至

５８﹒８。

板塊方面，工業股領漲，金融股、材料股、能源股、工業股漲幅均逾１％，標普航空股指數

跳升３﹒５％。亞馬遜、微軟、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｎｅｔｆｌｉｘ等科技

股下跌。

市場對農業和建築機械的需求上升，機械設備生產商Ｄｅｅｒｅ ＆ Ｃｏ首季獲利翻升，

上，股價勁升９﹒９％，卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）亦漲５％。應用材料

（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）飆升５﹒３％，其第二季營收預測勝預期。

指標十年期國債收益率升５﹒ ８個基點，報１﹒３４４８％，曾觸及上年２月底以來最高

１﹒３６３％。（ａｌ）

