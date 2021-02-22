《牛熊志選－陳其志》資金趁調整吸納，流入騰訊認購證及牛證

《牛熊志選》恆指上周三（１７日）於３１２００點附近回落，上周五（１９日）跌穿５天

線，回補上升裂口，並於３００００點心理關口覓得支持，短線料在此關口附近先行整固，策略

上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１８日）過去５個交易日，恆指牛證

合共錄得約４７８３﹒０萬元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２﹒２８億

元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價

２９９００點至３０１９９點之間，累計相當約１８１４張期指合約；熊證街貨主要在收回價

３１４００點至３１６９９點之間累計了相當約９０６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２０﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒２個波幅點至２１﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升３﹒６個波幅點至３４﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

３７﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至３８﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升４﹒４個波幅點至３８﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升５﹒３個波幅點至４７﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒８個波幅點至

２５﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至３３﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２５﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒７個波幅點至２２﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至

２５﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

８６５７﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約９０８元至９６９元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒５倍至７﹒５

倍；牛證方面，資金留意收回價６６６元至７２３元之間的較貼價條款，收回距離約１﹒０％至

９﹒０％，槓桿約９﹒９倍至５３﹒７倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄

得約８０６４﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５１２元至５７６元附近的中長期及長

期價外條款，實際槓桿約４﹒６倍至４﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價３７２元至４０２元

之間的較貼價條款，收回距離約２﹒３％至９﹒９％，槓桿約８﹒５倍至２７﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約２４８０﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３１９元至３３５元附近的中期價外條

款，實際槓桿約４﹒２倍至４﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回價４４０元至４６８元附近

的條款，收回距離約６﹒３％至１３﹒３％，槓桿約６﹒７倍至１３﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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