《一周攻略－周進略》漸見回吐，大勢未改

《一周攻略》剛過去一周，金融市場由之前的極度亢奮，瘋狂的資金追逐相對有限資產，轉

變為略見獲利回吐壓力，美元反彈，美債息走高，普遍風險資產偏軟。最明顯的是股市，美股或

港股一樣，連續幾個交易日的走低，直到上周五（１９日）才有點起色。油價亦隨著美國天氣因

素逐漸反映，而開始添壓，畢竟全球經濟復甦不是一朝一夕的事，而疫情之下，即使有疫苗，一

直事態變化可以幅度很大，如今的樂觀，不一定馬上兌現。



＊重回正常化，市場抱觀望＊



值得留意的是，以美股標普後市波動性為主的風險指標，例如ＶＩＸ，之前回落至２０，算

是近期較低水平，反映市場情況有點一面倒的樂觀，也是造就一段回吐走勢的基礎。誠然，若以

較長時段去看，疫情前２０不是甚麼低水平，因為當時是１０至２０之間徘徊，但疫情後，又不

可同日而語。以此觀之，投資者對於重回正常化，仍然抱持觀望態度。

無論如何，以當前形勢，大主題仍然不變，疫情影響經濟，官方不得不出手相救，只是多與

少的分別，又或者是否具體到位有效，而不是做與不做。如此一來，財政政策的派錢派糖資助補

貼，固然少不了，而背後更多人的信念是，政府可以多花更多錢，最終由央行變相包底便成。



＊財富分配不均，散戶力抗命運＊



技術上來說，以上的貨幣理論不一定嚴謹或準確，但市場中人的信念，可不是一下子形成或

改觀的，金融海嘯以來，大家已經明白，救市這一回事，很容易尾大不掉，成為了道德危機，愈

救愈要救，愈是以救市為定位，則甚麼情況都要救一番。多年來美聯儲的經驗，正是如此。

如此一來，美聯儲作為央行，一直維持近乎零水平的超低利率環境，更明言想也不曾想過要

改變，則大家有恃無恐的押注，不問有否利息，不問有否中間過程的現金流，只在乎最終套現時

，其他人是否可以維持樂觀情緒，這種以新錢支撐舊錢的遊戲，活脫便是另類的龐氏騙局，起碼

很多一般老百姓如此看，畢竟央行印鈔放水多年來，有資產或多資產者的財富大升，一般靠工資

渡日的，即使有工作，但財富分配不均的情況太明顯，人人心理不平衡，導致很多人孤注一擲，

美股市場上散戶力圖大戰對沖基金大戶空軍之作，便有多少這種歷史或時代背景了。



＊位高自勢危，波幅易急升＊



作為投資者，如今是兩難，既不能完全以傳統的分析框架論估值，否則便甚麼都貴，甚麼都

是危險，錯過短期升勢事小，之後再把心一橫大加押注才事大，另一邊廂，卻又不能否認，位高

勢危此事，每日都出現，導致市場輕微的風吹草動，都有人有很大的短期波幅出現，足以把高槓

桿者一下子震出場，雖然之後有人漏夜趕科場，那又是另一回事。

因此，大家只能很老套的說，量力而為，知足常樂，前者可以幫助大家押注時清醒，明知危

險的，只能小注怡情，後者則為大家定個心理止賺位，理性的把市場上幸運得來的先享受一下，

不要一直放在桌上，因為幸運輪不一定每次都眷顧。

如今，與其再看指數點位是否創新高，抑或新股熱情，倒不如造好自己的心理工夫，才是實

在。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

