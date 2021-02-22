科網股領跌，港股午後掉頭向下跌逾４０點，科指挫近四百點

《經濟通通訊社２２日專訊》上周五（１９日）美股高收，市場對通脹預期持續升溫，美國

十年期國債孳息率創上年２月底以來最高，亞洲股市今早向好，港股方面亦高開４２６點報

３１０７１，重返３１０００關，已為半日高，受惠重磅科技股早段向好，加上中資電訊股及富

時換馬股表現出色。未幾，恆指升幅反覆收窄，ＡＴＭＸＪ全線掉頭向下，加上手機股?科指股

及藥股累市，港股升幅一度縮水至約２０點，報３０６６５，最終半日收報３０７８５，升

１４０點。

午後港股轉跌，科網股跌勢加劇，美團（０３６９０）跌近５％，小米（０１８１０）挫近

４％。加上中資電訊股升幅收窄，中移動（００９４１）暫揚５﹒５８％，報５６﹒７５元；中

聯通（００７６２）暫升５﹒７１％，報５﹒３７元。大市氣氛轉差，恆生指數暫報３０６０３

，跌４１點或跌０﹒１３％，主板成交１７０４﹒５０億元。國企指數報１２０１８，跌８８點

或跌０﹒７３％。恆生科技指數報１０１６８，跌３９２點或跌３﹒７２％

內地兩市續軟，上證綜指報３６９１，跌４點或跌０﹒１２％，成交４０３７﹒３６億元人

民幣。深證成指報１５５６３，跌２６０點或跌１﹒６４％，成交４６７２﹒４６億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）漲０﹒３９％，報１０１﹒９元；匯控（００００５）揚

１﹒９８％，報４６﹒４５元；港交所（００３８８）微升０﹒３５％，報５６９元；騰訊（０

０７００）跌２﹒７７％，報７２０﹒５元；美團挫４﹒５８％，報４０４﹒２元；阿里巴巴（

０９９８８）軟１﹒６３％，報２５２﹒８元。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） １０９﹒７０元 跌６﹒４０％

美團 （０３６９０） ４０４﹒２０元 跌４﹒５８％

小米 （０１８１０） ２９﹒４５元 跌３﹒９２％

舜宇 （０２３８２） ２１６﹒２０元 跌３﹒４８％

騰訊 （００７００） ７２０﹒５０元 跌２﹒７７％

安踏 （０２０２０） １３９﹒８０元 跌２﹒７１％

石藥 （０１０９３） ８﹒４２元 跌２﹒５５％

中生製藥（０１１７７） ７﹒４９元 跌１﹒８３％

阿里巴巴（０９９８８） ２５２﹒８０元 跌１﹒６３％

瑞聲 （０２０１８） ４５﹒４５元 跌１﹒３０％

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表列十大跌幅科指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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心動 （０２４００） ８４﹒５５元 跌１０﹒６２％

微盟 （０２０１３） ２７﹒３５元 跌８﹒２２％

貓眼 （０１８９６） １６﹒１６元 跌６﹒５９％

阿里健康 （００２４１） ２７﹒５０元 跌６﹒４６％

丘鈦 （０１４７８） １６﹒３０元 跌６﹒２１％

金軟 （０３８８８） ６７﹒７５元 跌６﹒１０％

眾安在線 （０６０６０） ６２﹒２０元 跌５﹒８３％

平安好醫生（０１８３３） １２５﹒２０元 跌５﹒８６％

同程藝龍 （００７８０） １６﹒４４元 跌５﹒６３％

金蝶 （００２６８） ３４﹒３５元 跌５﹒１１％

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（ｐｌ）

