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22/02/2021 09:22

港股高開４２６點報３１０７１，國指漲１３７點，科指揚１２５點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上周五（１９日）美股高收，亞洲股市今早承接升勢，日經大
漲４２１１點，首爾指數升２２點，港股則高開４２６點重返３１０００點關口，重磅股美團（
０３６９０）、友邦（０１２９９）高開２至３％，匯控（００００５）高開逾１％，帶動大市
氣氛；半導體股同樣有資金流入，華虹（０１３４７）漲３％，ＡＳＭ（００５２２）升２﹒５
％。恆生指數開報３１０７１，升４２６點或升１﹒３９％，主板成交４３﹒０７億元。國企指
數報１２２４４，升１３７點或升１﹒１４％。恆生科技指數報１０６８６，升１２５點或升１
﹒１９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒８７％，報４６﹒４元；港交所（００３８８）升
２﹒２％，報５７９﹒５元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅１２﹒６３％。騰訊（００
７００）升１﹒１５％，報７４９﹒５元；建行（００９３９）升０﹒３３％，報６﹒１７元；
友邦（０１２９９）升２﹒２７％，報１０３﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２
﹒３７％。美團（０３６９０）升２﹒８８％，報４３５﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）跌０
﹒３９％，報２５６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒１２％。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科　　（００６６９）　　　１３２﹒００元　　　升３﹒５３％
　　潤地　　（０１１０９）　　　　３４﹒０５元　　　升３﹒５０％
　　美團　　（０３６９０）　　　４３５﹒８０元　　　升２﹒８８％
　　友邦　　（０１２９９）　　　１０３﹒８０元　　　升２﹒２７％
　　百威亞太（０１８７６）　　　　２７﹒８０元　　　升２﹒２１％
　　港交所　（００３８８）　　　５７９﹒５０元　　　升２﹒２０％
　　匯控　　（００００５）　　　　４６﹒４０元　　　升１﹒８７％
　　石藥　　（０１０９３）　　　　　８﹒８０元　　　升１﹒８５％
　　小米　　（０１８１０）　　　　３１﹒２０元　　　升１﹒７９％
　　銀娛　　（０００２７）　　　　６８﹒１０元　　　升１﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鴻騰　　　（０６０８８）　　　３﹒５３元　　　升４﹒４４％
　　華虹　　　（０１３４７）　　５７﹒５０元　　　升３﹒０５％
　　眾安在線　（０６０６０）　　６８﹒００元　　　升２﹒９５％
　　美團　　　（０３６９０）　４３５﹒８０元　　　升２﹒８８％
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　１２０﹒８０元　　　升２﹒５５％
　　新東方在線（０１７９７）　　２６﹒３０元　　　升２﹒３３％
　　阿里健康　（００２４１）　　３０﹒００元　　　升２﹒０４％
　　祖龍娛樂　（０９９９０）　　１９﹒９４元　　　升１﹒８４％
　　小米　　　（０１８１０）　　３１﹒２０元　　　升１﹒７９％
　　丘鈦　　　（０１４７８）　　１７﹒６８元　　　升１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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