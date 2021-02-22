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22/02/2021 17:00

《盤後部署》美債息揚科技股續受壓，或拖累港股下試二十天線

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股高開４２６點報３１０７１點，已為全日高位，主要受惠
重磅科技股早段向好，加上中資電訊股及富時換馬股表現出色。惟隨後ＡＴＭＸＪ全線掉頭向下
，加上手機股、科指股及醫藥股累市，地產股升幅亦收窄，Ａ股跌勢擴大以及美期走低，拖累恆
指反覆向下跌最多３４６點見３０２９８點。最終收報３０３１９，跌３２４點或跌１﹒０６％
，主板成交大增一成九至３０２５﹒８８億元。國企指數報１１８９３點，跌２１３點或跌
１﹒７６％。恆生科技指數報９９７７點，跌５８３點或跌５﹒５３％。
　　Ａ股兩市偏軟，上證綜指報３６４２點，跌５３點或１﹒４５％；深證成指報１５３３６點
，跌４８６點或３﹒０７％，總成交１２９３４﹒１６億人幣，多逾２４％。
　
＊安聯：料今年中國經濟可增長８－９％＊　
　
　　安聯亞太區高級經濟師湯繼成出席線上記者會時指，美元弱勢或持續，料利好亞洲市場，將
吸引資金流入，同時利好人民幣走強。他了中國市場今年繼續復甦，雖近期內地在某些地區再現
確診個案，不過情況亦受控，估計受惠基數較低等，料今年中國經濟可增長８％至９％。
　　另外，高盛發表研究報告，料７月底前能源消耗將恢復至疫情前水準；高盛又稱全球主要非
ＯＰＥＣ＋生產國沒增產跡象，料未來一年石油供應或低於該行預測達每日９０萬桶。該行上調
布蘭特期油價格預測，增幅每桶１０美元，預計下季見每桶７０美元，隨後三個月預計見每桶
７５美元。
　
＊建議可少注部署地產收租股＊
　
　　隨美國債收益率上升，大多數企業的借貸成本也會上升，短期自然利淡尚未盈利及高估值的
科技股、醫療股等。另外，此「殺估值」情況在去年１１月亦曾出現，加上目前全球新冠肺炎感
染案例，在各國陸續接種疫苗後明顯減少，料陸續有資金從過去的升市龍頭科技股獲利後，往地
產股、商品股等復甦概念板塊繼續靠攏，故短期增加復甦概念股的持倉未為不可。建議投資者可
部署可少注部署地產及收租股，如九置（０１９９７）、新地（０００１６）、領展
（００８２３）、希慎（０００１４）等。
　　港股走勢方面，短期必須守住二十天線（約２９６６９點），因本年起港股只有兩日曾收盤
低於二十天線。再以黃金比率觀之，港股第一個支持位約為２９４００點，若失守第二個支持位
為２８３００點。惟科技股近期出現沽壓，料港股短期仍有調整空間。（ｋｓ）

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