【國安立法】美國眾議院兩黨提交譴責中國侵犯香港市民人權決議

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國會眾議院外交事務委員會主席、民主黨眾議員米克斯，
以及委員會共和黨牽頭人麥克考上周五（１９日）提出一項兩黨決議，譴責中國政府和香港特區
政府侵犯人權和自由的行動，並要求拜登新政府敦促中方尊重人權。（ａｌ）（ｚｚ）
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