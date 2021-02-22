【國安立法】美國眾議院兩黨提交譴責中國侵犯香港市民人權決議

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國會眾議院外交事務委員會主席、民主黨眾議員米克斯，

以及委員會共和黨牽頭人麥克考上周五（１９日）提出一項兩黨決議，譴責中國政府和香港特區

政府侵犯人權和自由的行動，並要求拜登新政府敦促中方尊重人權。（ａｌ）（ｚｚ）

