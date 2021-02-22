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22/02/2021 13:16

【大國博弈】傳英國首相約翰遜計劃重啟中英經濟對話

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據英國媒體報道指，首相約翰遜近期與中資企業舉行圓桌會議
，並表明願意與中國簽署新的投資和市場准入協議，未來希望通過重啟經濟對話及聯合貿易和經
濟委員會，恢復討論貿易議題。
　　不過英國首相府唐寧街回應指，約翰遜對中國的看法眾所周知，目前未有恢復中英經濟對話
的時間表。（ａｌ）

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