【大國博弈】傳部分日企計劃終止與涉嫌強迫維族勞動中資企的業務

《經濟通通訊社２２日專訊》據共同社引述調查報導道指，日本１２間大型公司正計劃日本

與涉及強迫新疆維吾爾族人勞動中資企業的業務往來，當中包括服裝連鎖店營運商迅銷

（０６２８８）、索尼（ＳＯＮＹ）、日立等。

共同社指除了松下（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）不予評論外，其他公司或者會直接拒絕與涉嫌受

惠於強迫勞動的公司開展業務，或者表示無法核實針對其供應商的指控。（ａｌ）（ｚｚ）

