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22/02/2021 13:45

【美伊衝突】華府稱伊朗在核問題有主動權，原子能機構發現鈾痕跡

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國國家安全顧問蘇利文周日（２１日）表示，總統拜登已提
出與伊朗重新接觸，而目前在外交上被孤立的是伊朗，而不是美國，故應該採取行動的是伊朗，
而自拜登上月上任以來，兩國已進行間接聯繫。
　　蘇利文又指拜登提出與伊朗進行談判，討論伊朗如何恢復全面履行核協議的提議依然有效，
而雙方亦已就釋放被伊拘留的美國公民進行接觸。
　　而據路透社引述外交消息指，國際原子能機構在伊朗兩個被阻止調查的地方發現鈾顆粒，而
由於德黑蘭方面無法就鈾粒給予解釋，機構現計劃提出譴責。
　　不過伊朗外長扎裡夫周日重申，與美國的任何談判都不會涉及改變伊核協議條款、地區或飛
彈問題，並指出如何保證美國不會再退出協議是重要問題。如果美國想進行談判，必須首先重返
核協議，並取消制裁。
　　拜登上周五（１９日）在德國舉行的安全會議上表示，核擴散的威脅意味與伊朗接觸很重要
，目前必須解決伊朗在整個中東地區破壞穩定的活動，並將與盟國密切合作。
　　德國總理默克爾發言人亦在柏林新聞發布會上表示，德國敦促伊朗不要實施，並重新考慮對
國際原子能機構核查員的限制，但俄羅斯和中國都支持伊朗立場，並強調華府正式重返核協議仍
然是結束僵局的關鍵。（ａｌ）

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