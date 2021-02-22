【新冠肺炎】福奇：群體免疫出現仍言之尚早，預計明年仍需戴口罩

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇最新表示，現時要確定

美國出現群體免疫的時間點仍言之尚早，不過即使放寬防疫限制，估計民眾明年仍可能需要戴口

罩，並取決於社區病毒量及變種病毒株。（ａｌ）

