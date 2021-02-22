《台股攻略－馮偉明》台股中段再創新高，力守１６４００點關口

《台股攻略》台股今日（２２日）在資金湧入的情況下開高走高。加權指數今早以

１６４４５點高開，早段大升近２４０點至１６５７９點創下盤中歷史新高；惟及後沽盤湧現，

導致升幅收窄，最終收１６４１０點，升６８點，成交金額為３５２１億元（新台幣．下同）。

蘋果概念股今日帶領大市向上。台積電於開市早段曾升至６６２元，可惜中場倒頭下跌，收

６５１元，跌２元。大立光及鴻海表現相對強勢，分別收３５１０元及１１１元，升１０５元及

１元，而大立光股價亦重返３５００元關口。原油價格上升，刺激台塑四寶股價造好，升幅近

１％。台塑、台塑化、台化及南亞分別收９７﹒１０元、９８﹒１０元、８３﹒３０元及

７１﹒６０元，升１﹒８０元、１﹒２０元、０﹒３０元及１﹒４０元。隨著各國陸續向國民施

打疫苗，刺激資金流入防疫概念股板塊，杏輝、寶齡富錦、國光生、亞諾法、華廣、基亞及中天

均以漲停板價收市。施打疫苗令市場憧憬觀光業復甦，刺激相關板塊股份股價上升，其中旅行社

股雄獅、鳳凰、易飛網、山富及五福以漲停板價收市，而飯店股如晶華、夏都、寒舍及雲品亦紅

盤高收。

資金持續湧入台股市場，台幣強勢，預料板塊繼續輪流炒作，短線指數依然強勢，相信

１６０００關有支持。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

