《窩輪豪情－梁業豪》甫開市即見科技股沽盤湧現

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、原材

料業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、新地（０００１６）與中國電信（００７２８），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選中

國移動、新地與中國聯通（００７６２）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材料業與綜合企業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤啤酒（００２９１）、藥明生

物（０２２６９）與翰森製藥（０３６９２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考

。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選藥明生物、華潤啤酒

與京東健康（０６６１８）。

今早（２２日）港股指數期貨市場競價交易時段開始前，美指期貨從低位反彈，好友見勢進

一步反彈，大市被托上顯著偏高的水平。結果，現貨市場開市盤即見科技股沽盤湧現，市況掉頭

急挫。筆者認為港股短期調整仍在運行中，好友應多作退守。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

