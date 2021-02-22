《談國論企－黎偉成》美國難「再回來」，須融入國際社會

《談國論企》美國總統拜登在２０２１年２月１９日舉行的七國集團Ｇ７和慕尼黑安全線上

會議，積極營造「美國回來了」、「跨大西洋聯盟回來了」的形象和氣氛，惟歐盟國家反應相當

冷淡，特別是德國總理默克爾，更在會後的新聞發布會上強調「Ｇ７要加強與Ｇ２０、特別是中

國的合作」，作為「重建世界經濟體系」的重大工程。此顯美國今後很難以霸王形態「回來」，

相信中國會與德法為主歐盟合理競爭，加強重要領域的合作。



＊歐盟要多邊主義強化Ｇ２０和中國合作＊



即使拜登極力爭取重建跨大西洋聯盟，惟德國與法國等兩大歐盟國家的反應，很是差勁，不

僅因特朗普入住白宮的四年一直以「美國優先」橫行霸道於國際社會，不僅攬炒中國，更在鋼鐵

、汽車等經濟以至軍事、政治等多個方面，咄咄壓逼歐盟，使德法終於警醒美國對多年盟友的政

策是利己而損友；拜登之「回來」，是對外，但政策的基調是「團結美國」，仍然是以美國為主

，與特魔之「美國優先」無大分別，「自我」為中心的思維和行為，程度上有一點點差異，樽子

是新的而藥還是舊的。

由是Ｇ７及慕尼克安兩個全線上會議，我之評為：歐美「貌不合、神更離」，而美國歷來的

霸權主義瀕臨失敗、破壞邊沿，歐盟與美國以至國際社會秩序，會重新編寫排列、重組改善，有

可能演變得更為多邊、多元和出現新基調、新態勢，果如是，世界未來的發展，反而有值得憧憬

之道，重點有：

（一）美帝國霸權主義和行徑，再也行不通，拜登需要痛定思痛地重新定位，重回國際社會

。法國總統馬克龍在線上會議發言時強調「歐洲不能像過去那樣過度依賴美國」，而「要保持更

多戰略獨立性」，此因美國在過去四年退出《巴黎氣候條約》、世界衛生組織，甚至處處為世界

貿易組織等國際組織和事務，霸道得很，同樣霸道的是對歐洲盟友在經貿、關稅以至駐軍等問題

，更在伊朗、以色列等中東地域問題上「我說了便算數」，使歐盟是不折不扣的侮辱，故馬克龍

指出歐洲要「保持更多的戰略獨立性」，和「為自身的國防承擔更多責任」，作為「重新平衡跨

大西關係」，對拜登興高采烈地高呼「跨大西洋聯盟回來了」，當然毫不留情的痛擊。

相信德國與法國今後會更為團結，在政治、經貿、科技等許許多多方面強化聯繫、合作，引

領歐盟在英國脫離後走進新的紀元。

同樣的問題，為（二）對與中俄關係，歐美也有頗大的分歧，特別是默克爾發言所指出的「

中國既是西方的競爭對手，也是必不可少的合作夥伴」，要求「歐洲和美國在與中俄打交道時要

保持一致」，確使拜登感到尷尬。即使美國現屆政府不再延續對中國進行全面攬炒，圍堵、打壓

甚至在某程度上封殺中國，是「無可避免」的「國策」，如何與歐洲對華「保持一致」的打交道

？在現階段時相當困難之事。但不排除將來有漸進式的既有競爭、又要有合作的「回來」。



＊中國在反制美貿戰和抗疫取得國際認同＊



至於（三）中國，現處「首得雲開見月明」佳境伊始，因過去幾年積極、正面地處理和化解

歷來難見的重大衝擊，取得良效，特別是（Ｉ）特朗普對華先在經貿、科技、企業、人員而後在

政治、抗疫等方面，毫不留情的攬炒，中國有理有節反制，和（ＩＩ）在防控新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９取得良效，力保經濟穩中有進發展，刷亮世人眼睛。中國現時和將來都是世界

最大和最有發展潛力的市場，是毫無爭持之事。

由是默克爾在會後的新聞發布會上，所表的兩大重點，都與中國有重大關係，包括（１）

「只有在全世界都接種疫苗後，才能真正戰勝疫情」。對號入座的看：中國防控惡疫達預期良效

，且研發的疫苗用之於國內的同時，更絕不限制出口，公平、公開售予其他國家或地區，和支援

若干國家或地區；反而美國疫情失控，更限疫苗出口，公道自在人心也。

和（２）默克爾同樣強調「經濟復甦、氣候問題與疫情一樣，需要全球一起應對，因此要加

強多邊主義，需要世衛、世貿這樣的國際組織」，和「為了重建世界經濟體系，Ｇ７要加強與

Ｇ２０、特別是中國的合作」，對美國是一個重要的提示，對與中國的關係則是一個良好的啟示

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

