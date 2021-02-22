《異動股》銅價創９年新高金屬股造好，江銅飆一成六，紫金彈９％

《經濟通通訊社２２日專訊》江銅（００３５８）現價升１５﹒５９％，報２１﹒８元，

盤中高見２１﹒８元創近９年高。以現價計，該股暫連升９日，累計升幅６４﹒４％。該股成交

約１００１萬股，涉資２﹒０８億元。

Ａ股（滬：６００３６２）現價２９﹒４９元人民幣，升２﹒５５元人民幣，或升９﹒４７

％，成交１０﹒０１億元人民幣，涉及３４４５萬股。

上星期五（１９日）銅價曾急彈４﹒２％至每噸８９０９﹒５美元創２０１１年９月以來高

位。金屬相關股普遍炒高，紫金（０２８９９）升９％，報１５﹒２６元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅１１﹒５５％；五礦資源（０１２０８）升１５﹒４９％，報６﹒０４元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅２３﹒７７％。

現時，恆生指數報３０８６６點，升２２１點或升０﹒７２％，主板成交１９３﹒０４億元

。國企指數報１２１３８點，升３１點或升０﹒２６％。恆生科技指數報１０５１８點，跌４２

點或跌０﹒４０％。

上證綜合指數報３６９５點，跌０點或跌０﹒０１％，成交５６０﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１５７０３點，跌１１９點或跌０﹒７５％，成交６５６﹒１４億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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江銅 （００３５８） ２１﹒８０元 升１５﹒５９％

紫金 （０２８９９） １５﹒２６元 升 ９﹒００％

天工 （００８２６） ５﹒０４元 升 ０﹒６０％

五礦資源（０１２０８） ６﹒０４元 升１５﹒４９％

忠旺 （０１３３３） ２﹒３５元 升 ０﹒８６％

贛鋒 （０１７７２） １３６﹒７０元 升 ３﹒４８％

中鋁 （０２６００） ３﹒６２元 升 ７﹒４２％

洛鉬 （０３９９３） ７﹒２８元 升 ９﹒６４％

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（ｋｓ）

