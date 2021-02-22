  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2021 09:37

《異動股》銅價創９年新高金屬股造好，江銅飆一成六，紫金彈９％

　　　《經濟通通訊社２２日專訊》江銅（００３５８）現價升１５﹒５９％，報２１﹒８元，
盤中高見２１﹒８元創近９年高。以現價計，該股暫連升９日，累計升幅６４﹒４％。該股成交
約１００１萬股，涉資２﹒０８億元。
　　Ａ股（滬：６００３６２）現價２９﹒４９元人民幣，升２﹒５５元人民幣，或升９﹒４７
％，成交１０﹒０１億元人民幣，涉及３４４５萬股。
　　上星期五（１９日）銅價曾急彈４﹒２％至每噸８９０９﹒５美元創２０１１年９月以來高
位。金屬相關股普遍炒高，紫金（０２８９９）升９％，報１５﹒２６元，以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅１１﹒５５％；五礦資源（０１２０８）升１５﹒４９％，報６﹒０４元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２３﹒７７％。
　　現時，恆生指數報３０８６６點，升２２１點或升０﹒７２％，主板成交１９３﹒０４億元
。國企指數報１２１３８點，升３１點或升０﹒２６％。恆生科技指數報１０５１８點，跌４２
點或跌０﹒４０％。
　　上證綜合指數報３６９５點，跌０點或跌０﹒０１％，成交５６０﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１５７０３點，跌１１９點或跌０﹒７５％，成交６５６﹒１４億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　江銅　　（００３５８）　　２１﹒８０元　　　升１５﹒５９％
　　紫金　　（０２８９９）　　１５﹒２６元　　　升　９﹒００％
　　天工　　（００８２６）　　　５﹒０４元　　　升　０﹒６０％
　　五礦資源（０１２０８）　　　６﹒０４元　　　升１５﹒４９％
　　忠旺　　（０１３３３）　　　２﹒３５元　　　升　０﹒８６％
　　贛鋒　　（０１７７２）　１３６﹒７０元　　　升　３﹒４８％
　　中鋁　　（０２６００）　　　３﹒６２元　　　升　７﹒４２％
　　洛鉬　　（０３９９３）　　　７﹒２８元　　　升　９﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/02/2021
《股市一周》牛年港股開門紅全周升471點　曾破三萬一關
中國故事19/02/2021
《神州經脈》美國保留對華關稅措施　人行大幅收水滬指三千七遇壓
財經熱話19/02/2021
【匯控預測】券商料匯控稅前盈利跌逾四成　恢復派息惟金額下降
財經熱話19/02/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太將派業績價值或重估　短炒博上29.5元
財經熱話19/02/2021
【二胎概念】東北地區研全面放開生育政策　奶粉商股價刺激料短暫
FOCUS19/02/2021
【FOCUS】「毅力號」登陸火星　「空間對空間」浪潮剛起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>