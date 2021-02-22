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即市新聞

22/02/2021 10:53

《外匯達仁－盧楚仁》通脹惡化反令金價受壓

　　《外匯達仁》主要大宗商品價格及ＣＲＢ商品指數由年初甚至去年中開始大幅攀升，例如原
油、天然氣、大豆、小麥、糖、棉花、玉米、豬、牛、銅、鋁、鐵礦石等等，全都是因為炒作經
濟復甦帶來非常可觀的升幅。若以ＣＲＢ商品指數計算，單以年初至今已經上升接近１０％，若
以去年４月低位１１２﹒８５反彈至今２００﹒４４計算，升幅竟然高達７７﹒６１％。
　
　　因此，美國通脹數據漸漸見到升溫，亦怪不得，反映美國利率走勢的ＣＭＥ利率期貨顯示，
１２月美國加息機會率已經輕微上升由６％至１１％不等。反映金融市場已經擔心聯儲局在明年
開始加息。但在我來說，利率期貨反映的應該是聯儲局退市的機會率才對，因為聯儲局先會退市
才會加息。如美國經濟數據未來持續出現大幅增長的話，美國高通脹年代可能即將出現。相反，
美國經濟數據如果出現負增長的話，那麼美國便會出現滯脹。前者對美元十分有利，後者則十分
不利。
　
　　從美國最近公布的經濟數據分析，我認為前者居多，所以最近外匯市場中，美匯指數整體表
現反覆向好。而美國十年期債息亦和美匯指數同步向好，故此大宗商品價格中，唯獨金價獨憔悴
。再且，虛擬貨幣表現牛氣沖天，吸引了不少資金由金市轉投資虛擬貨幣市場，令金價持續受壓
。金價上星期五（１９日）低見１７６０美元，然後出現技術性反彈，估計在上述利淡消息持續
困擾下，金價反彈過後便會再度反覆回落。若今次下破１７６０美元的話，估計要到１７００美
元心理關口位才有支持。
　
　　最後，本人獲樂天證券及ＥＴＮＥＴ邀請，在３月２日星期二晚上分享外匯投資講座，有興
趣的話可上樂天證券網站報名。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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