《午市前瞻》港股升幅收窄，近日升勢急料期指結算後才會有新方向

《經濟通通訊社２２日專訊》上周五（１９日）美股高收，市場對通脹預期持續升溫，美國

十年期國債孳息率創上年２月底以來最高，亞洲股市今早向好，港股方面亦高開４２６點報

３１０７１，重返３１０００關，已為半日高，受惠重磅科技股早段向好，加上中資電訊股及富

時換馬股表現出色。未幾，恆指升幅反覆收窄，ＡＴＭＸＪ全線掉頭向下，加上手機股?科指股

及藥股累市，港股升幅一度縮水至約２０點，報３０６６５，最終半日收報３０７８５，升

１４０點或升０﹒４６％，主板成交１４６３﹒８９億元。國指報１２１０４，跌１點或跌

０﹒０２％。科指跑輸報１０３２４，跌２３６點或跌２﹒２４％。

內地兩市均軟，上證綜指報３６９３，跌２點或跌０﹒０６％，成交３５３６﹒５１億元人

民幣。深證成指報１５６１３，跌２０９點或跌１﹒３３％，成交４１３７﹒７５億元人民幣。

重磅股方面，後日放榜的港交所（００３８８）半日升１﹒５９％，報５７６元，開始研究

引入ＳＰＡＣ機制；匯控（００００５）漲１﹒９８％，報４６﹒４５元，預計將於明日公布業

績時宣布退出美國消費銀行業務；友邦（０１２９９）升１﹒１８％，報１０２﹒７元；建行

（００９３９）走上１﹒４６％，報６﹒２４元；舜宇（０２３８２）挫２﹒１４％，報

２１９﹒２元；藥明（０２２６９）跌４﹒７８％，報１１１﹒６元，遭資本集團減持３７６萬

股，為半日最大跌幅藍籌。



＊大行唱好科網仍軟，美團失守十天線＊



交銀國際發表報告維持騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）及美團

（０３６９０）互聯網行業領先評級，但ＡＴＭＸＪ仍軟。美團遭市場監管總局約談，要求嚴守

外賣餐飲安全底線，半日挫３﹒３５％，報４０９﹒４元。今年１月騰訊《王者榮耀》蟬聯全球

手游暢銷榜榜首，在全球蘋果及安卓應用平台吸金２﹒６７億美元，按年增長２２％，騰訊仍跌

１﹒２１％，報７３２元；阿里巴巴跌１﹒１７％，報２５４元；京東集團（０９６１８）跌

１﹒０２％，報４０６﹒４元。上周五（１９日）有傳小米（０１８１０）確定造車，但該集團

指電動汽車研究還未到正式立項階段，據報另與手機廠商Ｏｐｐｏ入股晶片製造商，半日挫

２﹒６１％，報２９﹒８５元。

樓市迎來小陽春，新春假期後首個周末，中原地產統計的十大屋苑錄得多達３７宗成交，較

上周３宗急升１１倍，成交量為８年新高。港產股向好，本周五（２６日）公布中期業績的新世

界（０００１７）及新創建（００６５９）分別揚４﹒５８％，報３８﹒８元?及５﹒０１％，

報８﹒８元；新地（０００１６）升４﹒４８％，報１１９元；恆地（０００１２）漲

３﹒１１％，報３３﹒１５元；九置（０１９９７）走上２﹒９４％，報４７﹒２元。



＊北水續掃電訊股，中移動揚逾７％＊



資金輪動炒作，流向電訊股。北水重臨後勁吸中資電訊股，中移動（００９４１）於上周五

錄北水淨買入２２﹒１億元，為北水淨買入最多港股。另外，中移動今年１月份移動客戶總數達

９﹒４１億戶，按月淨流失１０５﹒７萬戶，較去年１２月淨流失１７９﹒２萬戶為少。中移動

飆７﹒０７％，報５７﹒５５元；中電信（００７２８）大漲６﹒９８％，報２﹒７６元；中聯

通（００７６２）抽升７﹒６８％，報５﹒４７元；鐵塔（００７８８）漲２﹒４４％，報

１﹒２６元。

富時羅素公布旗富時全球股票指數系列（富時ＧＥＩＳ）成分股變動，中國指數納入多隻大

型股份，港股包括明源雲（００９０９）軟１﹒２８％，報５４﹒１元、華虹半導體

（０１３４７）微跌０﹒９％，報５５﹒３元、宏橋集團（０１３７８）飆８﹒１％，報

１０﹒５４元、福萊特玻璃（０６８６５）跌１﹒４８％，報３３﹒３元；農夫山泉

（０９６３３）挫２﹒１９％，報６２﹒６元。



＊張智威：中移動後市仍有一定上升空間＊



港股今早高開低走，似乎在經過一段時間升勢後現整固。信誠證券聯席董事張智威向《經濟

通通訊社》表示，近期大市升勢誇張，預料恆指本周先在三萬關位置喘息，待本周四（２５日）

期指結算後才會現新方向。可留意屆時美方有否推出新經濟措施，及中美關係發展走向。

而對於北水近日大力加持電訊股，張智威則指電訊股中，中移動表現最為理想，錄得不俗升

勢，相信後市仍有一定上升空間，因此建議持貨投資者不用急於現時獲利離場，可再觀望其走勢

，待該股乏力回吐至５５元才止賺也可。

至於重磅股匯控將於明日（２３日）出業績，張智威指，匯控業績應較弱，料不會有驚喜。

可關注的是公司未來轉移至亞太區發展業務，應有助其中長線業績表現，以及公司會否回復派息

及派息表現是否理想。但他明言暫不會部署該股，最起碼要待其回落至４１元位置才會考慮買入

。（ｐｌ、ｊｃ）

