《娥姐錦囊－張賽娥》比特幣認受性提高，但未宜普及至一般散戶

《娥姐錦囊》Ｂｉｔｃｏｉｎ比特幣自上周升穿５萬美元大關後，即掀起新一輪漲勢，周日

（２２日）一度升穿５﹒８萬美元，高見５８３５０美元，創歷來新高，市值突破１萬億美元，

連貝萊德亦表明開始涉足比特幣，「新債王」Ｄｏｕｂｌｅ Ｌｉｎｅ更讚揚比特幣是比黃金更

佳的交易對象，反映其認受性提高，美元及黃金作為避險資產的功能已被分散。

然而，比特幣波幅大，流通性低，暫難發揮支付功能，只可視為投機工具，為了保障投資者

，當局將其納入監管範圍亦無可厚非，但當前投資比特幣的規模不大，未有需要成立專責部門監

管，宜且戰且走，再觀望後續發展。



＊宜僅限專業投資者買賣＊



遊資充裕促使比特幣近期備受追捧，但要留意比特幣大上大落，可以下挫八成，亦可倍數急

升，可幸的是大部分投資者深明其風險，知道不宜瞓身投資。

財經事務及庫務局早前表示，擬以強制發牌方式，規管所有虛擬資產供應商；持牌交易所亦

只可向擁８００萬元流動資產的專業投資者提供服務，意味一般散戶將被拒門外。雖然有人批評

此舉變相迫散戶到不受監管的平台投資，但投資比特幣的風險實在太高，加上不環保，掘礦電費

驚人，我認為暫時只宜專業投資者買賣。

不過，投資比特幣的趨勢既已形成，便應將其納入監管範圍內，以釐清遊戲規則，現時市面

上亦有比特幣ＥＴＦ產品，但ＥＴＦ本身已有一套遊戲規則，對投資者可發揮一定的保障作用。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

