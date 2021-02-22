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即市新聞

22/02/2021 15:45

《美元走勢－羅明立》紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７４　　　１０５﹒４３　　　１０５﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１３５　　　１﹒２１１２　　　１﹒２１２０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４０５２　　　１﹒４０１１　　　１﹒４０１３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８２　　　０﹒８９６１　　　０﹒８９８１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３３　　　７﹒７５２３　　　７﹒７５３２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》本周美聯儲主席鮑威爾將會出席國會聽證會，就上個年度的貨幣政策報告發表
證詞，市場希望從中能評估美聯儲最新的政策傾向。七國集團領導人上周五（１９日）的電話會
議中承諾繼續推動刺激經濟措施，增加政府開支以應對疫情造成的影響。這同時令全球各國債務
進一步上升，貨幣貶值通脹上升的風險正增加。美國１０年期國債收益率逼近１﹒４％，暫時幫
助美匯守住９０﹒００。
　　本周三（２４日），新西蘭央行將舉行議息會議，為今年來首次議息，估計央行會維持所有
貨幣政策，關鍵是央行會否暗示無需再有減息。當地防疫做得不錯，跟中國的關係亦有改善，在
通脹預期升溫的情況下，原材料價格有望受惠。紐元近期調整守住５０天線，今早（２２日）突
破１月６日的高位０﹒７３１５，估計紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０，支持位
０﹒７２５０╱８０。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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