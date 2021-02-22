《美元走勢－羅明立》紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒７４ １０５﹒４３ １０５﹒６６
歐元╱美元 １﹒２１３５ １﹒２１１２ １﹒２１２０
英鎊╱美元 １﹒４０５２ １﹒４０１１ １﹒４０１３
美元╱瑞郎 ０﹒８９８２ ０﹒８９６１ ０﹒８９８１
美元╱港元 ７﹒７５３３ ７﹒７５２３ ７﹒７５３２
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《美元走勢》本周美聯儲主席鮑威爾將會出席國會聽證會，就上個年度的貨幣政策報告發表
證詞，市場希望從中能評估美聯儲最新的政策傾向。七國集團領導人上周五（１９日）的電話會
議中承諾繼續推動刺激經濟措施，增加政府開支以應對疫情造成的影響。這同時令全球各國債務
進一步上升，貨幣貶值通脹上升的風險正增加。美國１０年期國債收益率逼近１﹒４％，暫時幫
助美匯守住９０﹒００。
本周三（２４日），新西蘭央行將舉行議息會議，為今年來首次議息，估計央行會維持所有
貨幣政策，關鍵是央行會否暗示無需再有減息。當地防疫做得不錯，跟中國的關係亦有改善，在
通脹預期升溫的情況下，原材料價格有望受惠。紐元近期調整守住５０天線，今早（２２日）突
破１月６日的高位０﹒７３１５，估計紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０，支持位
０﹒７２５０╱８０。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０５０ １﹒２２００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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