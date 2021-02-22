《美元走勢－羅明立》紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒７４ １０５﹒４３ １０５﹒６６

歐元╱美元 １﹒２１３５ １﹒２１１２ １﹒２１２０

英鎊╱美元 １﹒４０５２ １﹒４０１１ １﹒４０１３

美元╱瑞郎 ０﹒８９８２ ０﹒８９６１ ０﹒８９８１

美元╱港元 ７﹒７５３３ ７﹒７５２３ ７﹒７５３２

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《美元走勢》本周美聯儲主席鮑威爾將會出席國會聽證會，就上個年度的貨幣政策報告發表

證詞，市場希望從中能評估美聯儲最新的政策傾向。七國集團領導人上周五（１９日）的電話會

議中承諾繼續推動刺激經濟措施，增加政府開支以應對疫情造成的影響。這同時令全球各國債務

進一步上升，貨幣貶值通脹上升的風險正增加。美國１０年期國債收益率逼近１﹒４％，暫時幫

助美匯守住９０﹒００。

本周三（２４日），新西蘭央行將舉行議息會議，為今年來首次議息，估計央行會維持所有

貨幣政策，關鍵是央行會否暗示無需再有減息。當地防疫做得不錯，跟中國的關係亦有改善，在

通脹預期升溫的情況下，原材料價格有望受惠。紐元近期調整守住５０天線，今早（２２日）突

破１月６日的高位０﹒７３１５，估計紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０，支持位

０﹒７２５０╱８０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

