【港所新帥】陳子政：港交所任命歐冠昇，董事會內無異議

港交所（００３８８）委任摩通高層歐冠昇為歷來首名非華人行政總裁，惟事前未先得證監
會書面批准，多種傳聞冒起。港交所獨立非執董陳子政接受專訪時，解釋任命歐冠昇來龍去脈，
澄清外界對董事會有異議、「先斬後奏」公布任命、中方有意見３大傳聞，強調是因消息流出後
，董事會不想再拖而提前公布，「絕對不是霸王硬上弓，不依程序」。《香港經濟日報》
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