【新冠肺炎】美聯（０１２００）ＩＴ職員中招，辦公室逾百人檢疫

本港昨日（２１日）錄得１０多宗初步確診個案，美聯集團（０１２００）在長沙灣福源廣

場的辦公室有ＩＴ職員初步確診，是該辦公室第２名確診人士，逾１００名公司職員須送檢疫。

美聯集團表示，集團於２月１０日後，已全額資助該辦公室的所有員工檢測，除確診個案外

，皆屬陰性。《香港經濟日報》

