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22/02/2021 08:59

【預算前瞻】預算案料增加臨時職位，延長旅遊業兩項計劃

　　疫情下本港失業率達７％，即是約２５萬人失業。據了解，本周三（２４日）公布的財政預
算案將增加臨時職位，創造就業機會；此外，政府亦延長本地和接待出入境旅行社的鼓勵計劃，
紓緩業界困境。
　　至於受疫情重創的旅遊界，港府早前推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」和以接待出入境旅
客量計算資助的「旅行社鼓勵計劃」，將於３月初屆滿。據悉，港府亦有意撥款並延長該兩項計
劃。《香港經濟日報》

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