【預算前瞻】赤字料創廿年新高，疫情下預算案「減糖」勢所必然？

《經濟通通訊社記者黃和美２２日報道》新一份《財政預算案》本周三（２４日）出爐，過

去一年各行各業飽受疫情衝擊，市場關注今份《預算案》會否有更多「派糖」措施，甚至如去年

般全民派錢。然而，財政司司長陳茂波早已揚言會「睇餸食飯、應使則使」，要「加糖」恐有難

度。會計師行最悲觀更預測本年度將會錄得破紀錄逾３６００億元的財政赤字，遠超政府原先預

測的財赤１３９０億元，甚至財政儲備亦料會跌穿８０００億元水平，創近２０年新低。在庫房

「水緊」下，業界對於「派糖」取態亦相當分歧。

事實上，陳茂波在過去一、兩個月前已大吹淡風，直言疫情令本港財政儲備在一年間減少近

三成，降至８０００幾億元，加上政府在防疫抗疫基金下再推出多輪措施，經修定後預期本財年

預算赤字將急升至３０００億元水平，更有消息傳出，今份《預算案》或會全面「走甜」。



＊今年財政赤字料介乎２８２０億至３６３０億，會計界對「派糖」取態分歧＊



觀乎四大會計師行對本年度的財政狀況的預測，均預期赤字將會創２０年新高至破２８００

億元水平，當中畢馬威最為「樂觀」，料錄得２８２０億元赤字；至於安永則料錄赤字高達

３６３０億元，相當於去年預計ＧＤＰ的１３﹒５％，創本港自回歸以來最高赤字，惟該行仍建

議政府再推千億紓困措施，包括用３７５億元向每名市民派發５０００元電子消費券，以應對疫

情及刺激經濟。



＊派消費券經濟效益勝於派錢＊



安永香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟解釋，今年赤字高企主因計及近２０００億元的紓困

措施，由於經濟復甦需時，預期未來一至兩年仍會錄得赤字，但相信若疫情受控，在未有需要再

推出大規模紓困措施下，赤字已於今年見頂。她又指，建議推出消費券而非派錢，主要是由於台

灣、澳門及新加坡等地都有推出類似措施，可有效減少對部分行業的影響，相信此舉對提振本地

經濟有一定成效，並料可帶動１﹒４％的ＧＤＰ增長。

安永又建議，寬減１００％的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅，上限為３萬元；企業方面則

建議寬免非住宅物業差餉、寬免商業登記費及延續各項政府收費凍結或減免措施，如旅行社、酒

店和餐廳的牌照費及排污費等，同時建議延續為中小企提供的１００％特惠低息貸款等。

畢馬威同樣支持推出電子消費券，但金額則增至１萬元，並指定用於一般消費、飲食和消閒

娛樂，而７０歲以上的長者更可透過高齡津貼收取１萬元現金。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人

梁愛麗認為，本港財政儲備仍穩健，政府不應該因為財赤就減少對經濟復甦的支持，而推出消費

券除可刺激零售市道，亦可帶動整個經濟氣氛，造成漣漪效應。

另外，就企業和個人支援方面，畢馬威亦建議政府就住宅物業的租金支出提供免稅額，以及

為政府和非政府部門提供額外的資源和資金，以創造更多就業職位。



＊向金融保險等行業提供稅收優惠，推稅務虧損轉回緩企業現金流＊



不過，德勤就認為，「派糖」需要具針對性，在本港處於財赤期間，無差別「派糖」如全民

派錢等需要小心，至於派發消費券亦主要是令市民心理上得到紓緩，對基層市民來說可有鼓勵作

用，惟希望相關措施不會對政府支出遭成大影響。

德勤建議從調整免稅額入手，包括將個人基本免稅額由１３萬元調升至１５萬元；已婚人士

免稅額由２６﹒４萬元上升至３０萬元；將自願醫保最高扣除額由每年８０００元增至每年１萬

港元等。同時，亦提出多項建議以提升香港競爭力，包括向本港重要行業如金融保險、生物科技

等，提供稅收優惠政策，刺激本港市場；又建議政府設立基金和支援，為合資格在港初創企業提

供資金援助，以鼓勵本港及大灣區內其他城市人士來港創業。

羅兵咸永道亦對「派糖」持審慎態度，認為政府應先聆聽社會上不同的聲音再作決定，而早

前推出的逾３０００億防疫抗疫基金已於不同層面幫助受影響的人士。

羅兵咸永道建議可推出臨時性的中小企業虧損轉回以及因應疫情實施適用於２１至２２課稅

年度的一次性個人免稅額，以減輕個人和企業的財務負擔，並促請政府審視現行稅收優惠政策的

成效，尤其考慮到經濟合作與發展組織推行的稅基侵蝕及利潤轉移項目帶來的全球稅務變化。



＊非合適時機加徵稅項，恐因小失大削減香港競爭力＊



值得注意是，市場近期要求加稅或開徵新稅種，以長遠增加政府收入的聲音絡繹不絕，惟四

大會計行一致認為現階段並非合適的時機，原因在經濟下行下，引入新稅種或加稅都會對整體市

場營運環境有負面影響，認為需要慎重考慮。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝指出，倉卒

抓住其中一個稅種增加稅率或會因小失大，如增加股票印花稅後可能會令交易減少，抵銷所增加

的稅率，加上南韓早前宣布減少印花稅，故亦要考慮本港的競爭力。

