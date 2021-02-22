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22/02/2021 13:30

【預算前瞻】表列綜合會計師行對預算案建議重點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》表列綜合會計師行對預算案建議重點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　短中期措施　　　﹒推出消費券，介乎５０００至１萬元，特定用於消費、飲食和消閒娛樂
　　　　　　　　　　﹒提供租屋可扣稅，上限為每年度１０萬元
　　　　　　　　　　﹒上調個人、已婚人士及子女的免稅額
　　　　　　　　　　﹒推稅務虧損轉回或向錄稅務虧損的企業提供一次性補貼

　　提升香港競爭力　﹒為金融保險、生物科技等行業提供稅收優惠政策　
　　　　　　　　　　﹒設立基金為合資格在港初創企業提供資金援助
　　　　　　　　　　﹒對在香港設立地區總部的企業採用減半利得稅稅率
　　　　　　　　　　﹒將現行的基金免稅制度擴大至涵蓋家族辦公室基金

　　粵港澳大灣區　　﹒優化現時的研發開支稅務扣減措施
　　　　　　　　　　﹒推出區域性稅收政策
　　　　　　　　　　﹒為大灣區內的香港企業提供交通津貼
　　　　　　　　　　﹒將供養父母等免稅額適用範圍擴展至常居在大灣區的父母等

　　與疫情相關措施　﹒對在家上課的學生發放一次性現金津貼
　　　　　　　　　　﹒延續為中小企提供的１００％特惠低息貸款
　　　　　　　　　　﹒將可扣稅課程放寬至與目前職業未有直接關係，助受影響行業員工轉行
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｗ）

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