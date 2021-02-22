【預算前瞻】表列綜合會計師行對預算案建議重點

《經濟通通訊社２２日專訊》表列綜合會計師行對預算案建議重點

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短中期措施 ﹒推出消費券，介乎５０００至１萬元，特定用於消費、飲食和消閒娛樂

﹒提供租屋可扣稅，上限為每年度１０萬元

﹒上調個人、已婚人士及子女的免稅額

﹒推稅務虧損轉回或向錄稅務虧損的企業提供一次性補貼



提升香港競爭力 ﹒為金融保險、生物科技等行業提供稅收優惠政策

﹒設立基金為合資格在港初創企業提供資金援助

﹒對在香港設立地區總部的企業採用減半利得稅稅率

﹒將現行的基金免稅制度擴大至涵蓋家族辦公室基金



粵港澳大灣區 ﹒優化現時的研發開支稅務扣減措施

﹒推出區域性稅收政策

﹒為大灣區內的香港企業提供交通津貼

﹒將供養父母等免稅額適用範圍擴展至常居在大灣區的父母等



與疫情相關措施 ﹒對在家上課的學生發放一次性現金津貼

﹒延續為中小企提供的１００％特惠低息貸款

﹒將可扣稅課程放寬至與目前職業未有直接關係，助受影響行業員工轉行

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（ｙｗ）

