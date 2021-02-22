【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議，樓市不會減辣

《經濟通通訊社記者張可怡２２日報道》新一份《財政預算案》將於本周三（２４日）出台

，目前坊間對預算案的關注主要圍繞振興經濟、民生紓困。中文大學經濟學系副教授莊太量接受

《經濟通通訊社》訪問時表示，疫情打擊本港經濟，財政司司長陳茂波預計，今年赤字有

３０００億元，創歷史新高，在資源有限的情況下，未必會全民派錢，反而可能有加稅建議，增

加庫房收入。



＊學者倡加徵股票印花稅增庫房收入＊



根據預算案諮詢網站，政府對「開源」似有一定傾向性，包括促進經濟發展、繼續撐企業和

保就業、改善民生、提升政府服務，以及投資未來。政府估算２０２０至２０２１年度財政儲備

將剩餘１２個月的政府開支，強調經濟下行，政府稅收及賣地收入將大受影響，認為要維持收支

平衡，須開源節流及審慎使用儲備，並提到「或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率」。

莊太量直言，若政府冀「一次過收幾百億稅」，最有效是開拓新稅基，如銷售稅或消費稅。

惟要考慮現時經濟不景，開拓新稅基會影響民生，他認為政府應考慮加徵股票印花稅，因為能一

次性增加大量收入，而且是「無痛稅」，稅收對象主要為基金及機構投資者，不一定直接傷害市

民，做法較可取。



＊業界憂上調股票印花稅率削弱本港競爭力＊



現時政府主要稅收收入包括利得稅、薪俸稅、印花稅、賣地收入等，根據稅務局的數據，去

年政府稅收總額為３０３５﹒７億元，印花稅佔總收入１１﹒２％，當中股票印花稅收入多達

３３２億元。莊太量指，雖然股票印花稅為庫房帶來龐大的收益，但現時票印花稅現時稅收相當

低，買賣雙方只須分別繳納每宗交易金額０﹒１％的股票印花稅，即１０００元才收１元，來回

也只收２元，相對於銀行收費的１％仍相差很遠。他續指，若加徵股票印花稅，料只會影響開頭

幾日的交投量，長遠來看影響不大，因為每宗交易「太少錢」，比起買樓要繳交１５％的住宅印

花稅，仍有一段很大的距離。

不過，有不少業界人士反對上調股票印花稅，金融服務界立法會議員張華峰指出，在這個環

境不明朗的財政、經濟環境下，競爭力十分重要，現時每日２０００億元的港股成交額，有相當

一部分是衍生產品做成，真正利潤沒想像中多，如果真的幫到政府顯著增加收入，不會介意稍微

提升稅率，但認為上調股票印花稅會令香港競爭力減低、成交量減少。他又指，０﹒１％稅率看

起來很少，但實際上已足以嚇退投資者，影響１０萬金融從業員生計。



＊「消費券」可行但要有條件＊



自去年２月開始，政府實施一系列包括防疫抗疫基金的經濟紓困措施，惟資源並未惠及有經

營困難的企業。中小企期望預算案短期內可向受影響的企業提供更多支援，建議政府向每名市民

派發５０００元消費券。莊太量表示「消費券」可行但要有條件，第一集中受影響行業如餐廳、

零售；第二設限期，如半年至一年內使用，第三規定「消費券」不可轉讓，期望可在短期內刺激

消費。



＊樓市橫行不「減辣」＊



被問到預算案會否提出住宅樓市「減辣」，莊太量表示，疫情對全球樓市影響不大，雖然現

時本港樓市橫行，但預期下半年經濟將反彈，樓市亦會反彈，認為政府暫不會有任何措施阻止樓

價上升。他又指，由於去年基數低，即使本港經濟回復正常水平，今年第一、二季反彈力也相當

大。

