【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力，仍有空間「派錢」

《經濟通通訊社記者張煒權２２日報道》財政司司長陳茂波將於本周三（２４日）發表

２０２１╱２２年度財政預算案。據悉將大幅減糖，去年每人派現金１萬元應無望；公屋低收入

戶免１個月租金的措施，亦不復再。近日更有消息傳出，基層的「另一粒糖」綜援、長生津等「

出雙糧」，今年亦可能打破過去１４年的慣例，不再推出，意味著今年基層將完全「走糖」。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期本財年本港錄

得約３２００億元赤字，對預算案未有特別建議，認為現時只可繼續進行逆周期措施，而實際經

濟反彈情況需視乎疫情的控制，使防疫措施放寬，從而重拾經濟動力。關焯照指出，政府早前預

料即使未有疫情，未來３－４年仍將錄得財政赤字，現時相信會比預期更嚴重。

至於「全民派糖」方面，關焯照指，政府不傾向派錢，但他認為有空間派，因為外匯基金方

面錄得不少盈利，雖然不可以運用，但始終是政府的「家當」，相信當作「利是」全民派錢

３０００－５０００元也能負擔。



＊加徵股票印花稅與全世界背道而馳，最好維持現有稅項＊



市面上有聲音建議政府加徵稅項，關焯照認為，不贊成加徵股票印花稅，現時大部份金融市

場都在減稅，以增強自身的競爭力，加徵股票印花稅是與全世界背道而馳，並且對本港金融市場

不利。

他認為，現階段最好維持現有稅項，始終仍有足夠財政儲備，如需加稅，他建議可加徵博彩

稅，因為現時博彩稅水平未影響到投注額，又相信市民較容易接受，以及不太影響民生；另外又

可以增加違例泊車的罰款，增加收入同時有利社會。

至於消費稅方面，他指出，全世界有很多地方都有徵收消費稅，只會影響加徵稅項當年的收

入，當市民習慣後就沒有太大影響，需考慮稅項的百分比及對基層市民的寬免，如必須擴闊稅基

，消費稅是最好的方案。



＊傳再推ｉＢｏｎｄ和銀色債券，學者料市場有需求＊



有消息指，政府將再推出通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）和銀色債券，並會擴大發行規模，而

銀色債券現為６５歲或以上港人的年齡門檻，亦會降低。消息透露，即將推出的ｉＢｏｎｄ及銀

色債券保證息率將維持於２厘及３﹒５厘，預計今次發行的金額將不少於１５０億元。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，相信市場會對新一批ｉＢｏｎｄ和銀債有需求，不

過今年財赤之高或會令部分人有憂慮，不過他認為如果政府適度地擴大規模，都可以理解，相信

也不會有大問題，又認為降低銀色債券年齡門檻是好的方向。

