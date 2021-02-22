【新冠疫苗】陳茂波正忙於處理財政預算案，改於下周接種疫苗

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午率領問責班子在中央圖書館展覽館
接種科興疫苗，惟財政司司長陳茂波未有參與。
財政司司長辦公室表示，陳茂波正忙於處理本周三（２４日）發表的《財政預算案》，將改
於下星期接種疫苗。（ｃｗ）
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