【新冠肺炎】匯豐太古城中心分行今起暫停服務，因有確診者曾到訪

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐宣布，由於匯豐太古城中心分行及卓越理財中心（太古城
中心第１期０６５號舖）有一名曾於２月１９日到訪的客戶確診感染２０１９冠狀病毒病，該分
行由即日（２２日）起暫停服務直至另行通知。有關分行已安排進行深層清潔及消毒。作為防預
措施，銀行已要求該分行所有員工進行病毒檢測，並會提供適切的支援及協助。（ｃｌ）
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