【夜期時段】即月期指報３０１４３點，升６６點，低水１７７點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００９６點，升１９點，低水
２２４點，最新報３０１４３點，升６６點，低水１７７點，合約成交６０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１８２８點，升１６點，低水６６點，最新報１１８４０
點，升２８點，低水５４點，合約成交７２９張。
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