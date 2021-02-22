【夜期時段】即月期指報３０１４３點，升６６點，低水１７７點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００９６點，升１９點，低水

２２４點，最新報３０１４３點，升６６點，低水１７７點，合約成交６０３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１８２８點，升１６點，低水６６點，最新報１１８４０

點，升２８點，低水５４點，合約成交７２９張。

