  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2021 19:27

《再戰明天》匯豐恒生派業績，美公布經濟諮詢委會消費者信心指數

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日）美聯儲主席鮑威爾在參議院線上聽證會上發表
證詞，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數。

＊鮑威爾在參議院線上聽證會上發表證詞＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金
融委員會舉行的線上聽證會上就半年度貨幣報告發表證詞。９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發
布２月非製造業企業前景調查。

＊美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　明日，俄羅斯及日本假期休市。
　　在數據方面，３：００ｐｍ，英國公布１２月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由
５％升上５﹒１％。　　　　　
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒３％升上０﹒６％。　
１０：００ｐｍ，美國公布１２月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１％下降至０﹒９％。
１１：００ｐｍ，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由８９﹒３升上９０。２月
里奇蒙儲行製造業指數，料由１４升上１６。

＊匯豐恆生派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司，匯豐控股（００００５）、恆生銀行（０００１１）、澳博
控股（００８８０）、正大企業國際（０３８３９）、中國之信集團（０８２６５）、國浩集團
（０００５３）、數碼通電訊（００３１５）、黛麗斯國際（００３３３）等。（ｈｏ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力　仍有空間「派錢」
香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】赤字料創廿年新高 疫情下預算案「減糖」勢所必然？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>