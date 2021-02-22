《再戰明天》匯豐恒生派業績，美公布經濟諮詢委會消費者信心指數

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日）美聯儲主席鮑威爾在參議院線上聽證會上發表

證詞，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數。



＊鮑威爾在參議院線上聽證會上發表證詞＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金

融委員會舉行的線上聽證會上就半年度貨幣報告發表證詞。９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發

布２月非製造業企業前景調查。



＊美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



明日，俄羅斯及日本假期休市。

在數據方面，３：００ｐｍ，英國公布１２月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由

５％升上５﹒１％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒３％升上０﹒６％。

１０：００ｐｍ，美國公布１２月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１％下降至０﹒９％。

１１：００ｐｍ，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由８９﹒３升上９０。２月

里奇蒙儲行製造業指數，料由１４升上１６。



＊匯豐恆生派業績＊



在本港，明日公布業績的公司，匯豐控股（００００５）、恆生銀行（０００１１）、澳博

控股（００８８０）、正大企業國際（０３８３９）、中國之信集團（０８２６５）、國浩集團

（０００５３）、數碼通電訊（００３１５）、黛麗斯國際（００３３３）等。（ｈｏ）

