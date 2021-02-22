【預算前瞻】消息：預算案或撥款約３億元提升現有足球場設施

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波將於本周三（２４日）發表新一份《財政預
算案》，本地媒體引述消息指，是次預算案中將提出撥款約３億元，以提升現有足球場設施，包
括增加符合國際標準的５人足球場數目，如考慮把部分現有的七人足球場，改劃成可供五人足球
之用。（ｂｎ）
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