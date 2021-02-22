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22/02/2021 12:06

中電去年純利升１﹒４６倍至約１１５億，第四期中期息１﹒２１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中電（００００２）公布截至去年底止年度業績，去年純利為
１１４﹒５６億元，按年升約１４６％，每股盈利４﹒５３元。第四期中期股息為每股１﹒２１
元，連同首三次已付中期股息，全年合共派發股息為每股３﹒１元。
　　期內，集團營運盈利按年上升４﹒１％至１１５﹒７７億元。綜合收入按年減少７﹒１％至
７９５﹒９億元。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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