中電去年純利升１﹒４６倍至約１１５億，第四期中期息１﹒２１元

《經濟通通訊社２２日專訊》中電（００００２）公布截至去年底止年度業績，去年純利為

１１４﹒５６億元，按年升約１４６％，每股盈利４﹒５３元。第四期中期股息為每股１﹒２１

元，連同首三次已付中期股息，全年合共派發股息為每股３﹒１元。

期內，集團營運盈利按年上升４﹒１％至１１５﹒７７億元。綜合收入按年減少７﹒１％至

７９５﹒９億元。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

