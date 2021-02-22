【企業盈喜】匯聚科技料全年綜合純利按年升逾７０％

《經濟通通訊社２２日專訊》匯聚科技（０１７２９）發盈喜，預期截至今年３月底止，全
年綜合純利將按年增長超過７０％。
公司指，預期盈利增長，主要由於去年６月收購華迅電纜有限公司及其附屬公司，致使網絡
電線業務收益增加。（ｓｋ）
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