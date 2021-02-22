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22/02/2021 11:56

【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準，最急迫是完善選舉制度

　　《經濟通通訊社２２日專訊》全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍出席全國港澳研究
會的研討會時指出，「愛國者治港」是一國兩制方針核心要義，其中最關鍵、最迫切是完善相關
制度，特別是抓緊完善選舉制度，而完善選舉制度須在中央主導下進行。

＊必須堅持「愛國者治港」以確保「一國兩制」實踐行穩致遠＊

　　他指出，「愛國者治港」就是回歸祖國後的香港要由愛國者治理，特區的政權要掌握在愛國
者手中，「愛國者治港」是一國兩制方針的應有之義。他表示，國家主席習近平在聽取香港行政
長官林鄭月娥２０２０年度述職時指出，香港由亂及治的重大轉折，再次昭示了一個深刻道理：
要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」，為推動「一國兩制」實踐行
穩致遠、保持香港長治久安指明了方向。
　　夏寶龍又指，鄧小平早就明確提出，港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體
的港人治理香港。一國兩制方針從形成之初就包含了「愛國者治港」這一重要思想內涵。他又認
為，要實行港人治港，就必須堅持「愛國者治港」；堅持「愛國者治港」，一國兩制才能全面準
確貫徹落實。

＊須阻亂港者入局＊

　　夏寶龍又為「愛國者治港」定下三大標準，第一是愛國者必然真心維護國家主權、安全、發
展利益，不從事危害國家主權安全的活動，這是對愛國者最低標準，攻擊中央、公開宣揚「港獨
」主張、乞求外國對華對港制裁施壓等，無疑不是愛國者。
　　第二是尊重和維護國家的根本制度和特區憲制秩序，不能損害中國共產黨領導的社會主義制
度；第三是全力維護香港的繁榮穩定，強調「攬炒派」不在愛國者之列。
　　夏寶龍認為，必須有健全的制度保障「愛國者治港」，確保特別行政區行政、立法、司法機
構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。重要崗位在任何情況下都
不能讓反中亂港分子占據。（ｈｙ）

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