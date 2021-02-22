【中印衝突】傳印度批准４５項來自中國投資提議，包括長汽及上汽

《經濟通通訊社２２日專訊》據外電引述消息人士指，隨著中印兩國在爭議邊界地區的軍事

對峙形勢緩解，印度預計將最早於本周批准４５項來自中國的投資提議，其中可能包括長城汽車

（０２３３３）（滬：６０１６３３）和上汽集團（滬：６００１０４）的提案。

去年中印軍隊在喜馬拉雅山西側地區發生衝突後，印度收緊了對中國在印度投資的管控，使

得一些提案自去年以來遭遇阻礙。（ｃｗ）

