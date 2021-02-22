《小傳日記》魚缸升轉跌，高低七百點，科技股拖累，醫藥股價褪

《小傳日記》魚缸今日真係高潮迭起，本來今日恆指走勢強勁，高開逾４００幾點，但係隨

後受Ａ股拖累下，大市表現立即縮水立即縮水，雖然中資電訊中聯通（００７６２）及中移動（

００９４１）因為明日移動大會開啟而高開高走，但港股跌勢加劇，午後三點幾一度「轉燈」倒

跌過３３８點見３０３０６點，今日高低位相差７７３點！多隻科技午後轉勢拖累大市氣氛，Ｑ

Ｑ（００７００）、美團（００３６９０）、阿里（０９９８８）等股份成為跌市火車頭，最終

恆指收報３０３１９，跌３２４點或跌逾１巴仙，主板成交３０２５﹒８８億元。國企指數報１

１８９３，跌２１３點或跌近２巴仙。恆生科技指數報９９７７，跌５８３點或跌近６巴仙。

神州Ａ股走弱，上證綜指報３６４２，跌５３點或跌逾１巴仙，；深證成份指數報１５３３

６，跌４８６點或跌逾３巴仙。全日成交達到１２９３４億銀人仔，創去年８月３日以來成交新

高，急增兩成四。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）飛起逾２巴仙，報４６﹒５元；生發發（００３８８

）跌近１巴仙，報５６２﹒５銀；ＱＱ（００７００）挫近４巴仙，報７１３﹒５銀；建行（０

０９３９）飆逾１巴仙，報６﹒２４銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛近１巴仙，報１００﹒６銀；

美團（０３６９０）因被官方約談，股價瀉逾半成，報４００﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）

跌逾２巴仙，報２５０﹒６銀。



＊明日開大會電訊佬高舉，藥明遭出貨股價真難看＊



２０２１年世界移動通信大會（ＭＷＣ）周二至周四（２３日至２５日）將在上海舉辦，重

點係大家都留意三大電訊商點樣講５Ｇ，未開已經升高高嚇親人，好似中聯通（００７６２）飆

逾６巴仙，報５﹒４銀；中電信（００７２８）漲近半成，報２﹒７銀；中移動（００９４１）

踢高近４巴仙，報５５﹒６５銀。

根據聯交所資料顯示，Ｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ於上周三（１７日）減持藥明

生物（０２２６９）３７６萬股，套現４﹒５８億元，加上今日大市氣氛強轉弱，令到藥明跌幅

加劇，收挫近８巴仙，報１０７﹒９銀；其他醫藥股方面，中生製藥（０１１７７）挫逾３巴仙

，報７﹒４銀；信達生物（０１８０１）瀉逾６巴仙，報８６﹒７５銀；阿里健康（００２４１

）潛近８巴仙，報２７﹒１５銀；再鼎（０９６８８）唔見逾１巴仙，報１３０２銀。



＊車佬齊潛水恆汽價最頹，金沙業績差賭佬仍上爬＊



而車仔佬今日就要潛水，其中恆大汽車（００７０８）跌得最慘，今日要潛低近一成一報６

１﹒４５銀！至於長汽（２３３３）就獲施羅德增持７６２萬股，不過今日要走低逾８巴仙，報

２４﹒８５銀；而吉汽（１７５）吉利控股董事長李書福早前指，吉利已制定兩個方案，將會主

攻節能與新能源汽車，正面參與智慧純電動汽車市場的競爭，不過吉利今日亦潛低逾３巴仙，報

２８﹒３５銀；而天能（００８１９）走低逾５巴仙，報１５﹒７４銀；比亞迪（０１２１１）

跌落近４巴仙，報２３９﹒４銀。

至於賭佬方面今日表現都唔錯，雖然今日就有金沙（０１９２８）出業績，去年度要虧損１

５﹒２３億美元，不派末期息。金沙今朝曾經要下跌，不過孖屐一樣咁憧憬馬交復甦！好快就倒

升，金沙要走上逾１巴仙，報３５﹒８５銀。而其他賭股方面，澳博（００８８０）起飛逾５巴

仙，報１０﹒３８銀；銀娛（０００２７）起飛逾４巴仙，報６９﹒８５銀；永利澳門（０１１

２８）彈上逾３巴仙，報１４﹒５銀。



＊比特幣破頂火幣升勢勁，銅價要急彈金屬佬齊賺＊



比特幣再創歷史新高，突破５﹒８萬美元關高見５８３６７美元！令到今日嘅比特幣概念股

普遍向好！其中升勢最強係火幣科技（０１６１１）起飛近一成三，報２５﹒９５銀；而其他概

念佬就要個別發展，雄岸（０１６４７）走上逾４巴仙，報０﹒７１銀；卓爾（０２０９８）升

高逾３巴仙，報０﹒６６銀；而ＢＣ科技（００８６３）跌落逾９巴仙，報１８﹒９銀；柏能（

０１２６３）跌落逾６巴仙，報４﹒３３銀。

上星期五（１９日）銅價曾急彈４﹒２巴仙至每噸８９０９﹒５美金，創２０１１年９月以

來高位，帶動今日金屬佬普遍開心炒上！江銅（００３５８）曾飆上逾一成五，報２１﹒７５銀

；紫金（０２８９９）升高逾４巴仙，報１４﹒５８銀；五礦資源（０１２０８）走上近一成一

，報５﹒７９銀；中鋁（０２６００）飛高逾一成五，報３﹒８８銀。請請！



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