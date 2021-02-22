【企業盈警】中國環境資源料中期虧損減少不少於４０％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國環境資源（０１１３０）公布，集團預期於截至去年１２

月３１日止六個月，錄得虧損較２０１９年同期之虧損約２２８０萬元，減少不少於４０％。

由於期內之下列事項之綜合影響所致：其他收入增加至約３５０萬元；生物資產公允值變動

減出售成本產生之虧損減少至約３０萬元；主要因薪金及租金開支減少，導致一般開支和行政及

營運開支減少至約２０５０萬元等。（ｂｎ）

