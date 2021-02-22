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22/02/2021 17:41

【虛擬銀行】ＭＯＸ開業５個月已有逾８萬用戶

　　《經濟通通訊社２２日專訊》眾安銀行（ＺＡ　Ｂａｎｋ）和渣打香港有份合資組成的虛擬
銀行Ｍｏｘ表示，超過８萬名港人已在過去５個月內成為其客戶，而截至去年１２月底，銀行存
款總額上升至５１億元，較同年１０月底升近一倍。
　　該行指，現有超過來自全球各地的１﹒６萬間商戶，處理過經Ｍｏｘ的交易，截至今日經
Ｍｏｘ　Ｃａｒｄ的交易量已超過１５０萬宗。（ｃｌ）

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