《真知灼見－溫灼培》人民幣後向值得關注

《真知灼見》從《環球銀行金融電信協會》（ＳＷＩＦＴ）公布的１月份全球支付貨幣數字

中可見，美元與歐元在全球支付貨幣中的佔比仍是相當接近，兩者分別處於３８﹒２６％及

３６﹒６％。不過最值得留意還是人民幣。其在最新全球支付貨幣中的佔比竟攀至２﹒４２％，

創２０１６年１月以來最高。雖然與美元歐元相比仍是微不足道，但似在加快上升中。



聯儲局大印鈔票，拜登政府大舉發債推救經濟方案，這一切未見推升美國國內通脹（１月年

通脹為１﹒４％），也未使美元匯價急挫。主因是美元的領導地位發揮了作用。當全球也對美元

有著殷切需求，美國的經濟問題便被全球分散承擔了。惟當美元的領導地位一旦不保，美國的通

脹便會隨即浮現，美元才會加速下跌。所以往後我們要留意，是歐元在全球作為支付貨幣的比重

上會否超越美國，及人民幣的比重也會否急速提升，並一同蠶食美元的領導地位。



最後，不要忽略中國疫苗外交對中國往後出口所可能帶來的支持。透過疫苗的使用，可增強

外國人對中國醫藥信心，可有助中國日後在這方面的發展及出口。維持人民幣長遠看好。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

